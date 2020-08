25 Jahre alter Passagier lebensgefährlich verletzt - Unglücksursache unklar

56-jähriger Pilot stirbt bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in NRW

Iserlohn (AFP) - Beim Absturz eines Leichtflugzeugs auf dem Segelflugplatz Iserlohn-Rheinermark in Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch der 56-jährige Pilot ums Leben gekommen. Ein 25-jähriger Passagier wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen, wie die Polizei in Iserlohn mitteilte. Die Absturzursache war zunächst unklar.

Rettungswagen © AFP

Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Mittwochvormittag über der Lande- und Startbahn des Flugplatzes im Iserlohner Norden. Der Pilot aus dem nordrhein-westfälischen Hemer starb noch in dem Ultraleichtflieger. Aufschluss über die Unglücksursache sollen nun die weiteren Ermittlungen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geben.