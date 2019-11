Mehrere Menschen verletzt - Polizei nimmt Ermittlungen auf

57-jähriger Mieter in Ratingen durch ausströmendes Kohlenmonoxid getötet

Ratingen (AFP) - In einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Ratingen ist ein 57-jähriger Mann an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Rettungskräfte brachten drei weitere Menschen nach dem Austritt des geruchlosen Gases am Donnerstagabend zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Freitag in Mettmann mitteilte. Auch fünf Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr wurden leicht verletzt und ambulant versorgt.

Einsatzwagen der Feuerwehr, hier in Berlin © AFP

Nach dem Eintreffen der Helfer an dem Ratinger Mehrfamilienhaus schlugen bereits im Treppenhaus des Gebäudes die CO-Messgeräte des Rettungsdiensts Alarm. Der 57-jährige Mieter wurde leblos im Badezimmer seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gefunden. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, das Aufschluss über die genauen Umstände des Gasaustritts geben soll.