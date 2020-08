Boot mit drei Wassersportlern kentert im Osten von Schleswig-Holstein

59-Jähriger stirbt bei Segelunfall auf dem Ratzeburger See

Ratzeburg (AFP) - Bei einem Segelunfall auf dem Ratzeburger See im Osten Schleswig-Holsteins ist ein 59-Jähriger ums Leben gekommen. Helfer hätten den Mann aus dem Wasser gezogen und noch wiederbelebt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Ratzeburg und Lübeck mit. Er sei aber später in einem Krankenhaus gestorben.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Zwei weitere Segler im Alter von 56 und 54 Jahren überlebten das Bootsunglück. Sie wurden von Einsatzkräften aus dem Wasser gezogen und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Ermittler war das mit den drei Wassersportlern besetzte Boot am Sonntag auf dem See bei Ratzeburg gekentert. Die Ursache war zunächst unklar.