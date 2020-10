Archäologen enthüllen sensationellen Fund in Begräbnisstätte Sakkara

59 Sarkophage in Ägypten entdeckt

Sakkara (AFP) - In der antiken Begräbnisstätte im ägyptischen Sakkara haben Archäologen fast 60 hervorragend erhaltene Sarkophage entdeckt. Die ägyptischen Behörden enthüllten den sensationellen Fund am Samstag an der 25 Kilometer südlich von den Pyramiden von Gizeh gelegenen Stätte. Sie äußerten die Erwartung, dass an dem Fundort zu Füßen der Djoser-Pyramide, der ältesten Ägyptens, künftig noch weitere Sarkophage gefunden werden würden.

"Das ist nicht das Ende der Entdeckung, sondern der Beginn eines großen Fundes", sagte der ägyptische Tourismus- und Antikenminister Chaled al-Anani. Die insgesamt 59 Holzsarkophage, die mit farbigen Symbolen und Hieroglyphen bedeckt sind, wurden vermutlich vor mehr als 2500 Jahren zu Zeiten der 26. Dynastie in Ägypten für die Bestattung verwendet.

Sakkara war die Begräbnisstätte der alten ägyptischen Hauptstadt Memphis. Ein Sarkophag mit einer gut erhaltenen Mumie wurde geöffnet. Die ersten Untersuchungen deuteten nach Angaben Ananis darauf hin, dass zu Füßen der Djoser-Stufenpyramide damals Priester, höhere Staatsbeamte und prominente Persönlichkeiten bestattet wurden. Die Sarkophage sollen ins neue Große Ägyptische Museum gebracht werden, dessen Eröffnung mehrfach verschoben wurde und nun für das kommende Jahr geplant ist.