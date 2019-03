Auto macht sich auf abschüssiger Tiefgaragenzufahrt selbstständig

60-Jährige in Hamburg von eigenem Wagen überrollt und getötet

Hamburg (AFP) - Bei einem tragischen Unfall ist eine 60-jährige Frau in Hamburg von ihrem eigenen Auto überrollt und getötet worden. Die Fahrerin hatte ihren Wagen auf einer abschüssigen Tiefgaragenzufahrt abgestellt und war zum Öffnen des Garagentors ausgestiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei setzte sich nach ersten Erkenntnissen das ungesicherte Fahrzeug selbstständig in Bewegung und rollte die Zufahrt hinab.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Die Frau versuchte demnach noch vergeblich, das Auto von außen zu stoppen - sie wurde aber von dem Wagen überrollt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unglücks vom Sonntag zogen die Ermittler einen Sachverständigen hinzu und setzten einen 3D-Laserscanner ein.