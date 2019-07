Gelände unweit der Nordseeküste teilweise geräumt - Mähdrescher beschlagnahmt

68 Campingplatzbesucher durch Rauch von brennendem Feld verletzt

Cuxhaven (AFP) - Durch Rauchschwaden von einem brennenden Feld sind auf einem Campingplatz in Niedersachsen insgesamt 68 Menschen verletzt worden. Sieben Camper wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Cuxhaven am Sonntag mitteilte. Das Feuer war demnach am Samstagnachmittag bei Arbeiten mit einem Mähdrescher auf dem Feld ausgebrochen, das sich in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes Kransburger See befindet.

Ein Rettungswagen © AFP

Wegen des Rauchs wurden rund 300 der insgesamt etwa 1800 Besucher des Campingplatzes von dem Gelände gebracht. Rund 200 Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren - zehn Gruppen freiwilliger Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr Bremerhaven und Feuerwehr des Flugplatzes Nordholz - löschten den Brand. Um die Verletzten kümmerten sich mehr als 130 Rettungskräfte sowie sechs Ärzte. Keiner der Betroffenen schwebte in Lebensgefahr.

Der auf dem Feld eingesetzte Mähdrescher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. In dem Fall ermittelt nun die Polizeiinspektion Cuxhaven.