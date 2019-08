Unfall bei Arbeiten auf Viehweide - Ehemann fuhr Traktor

69-Jährige in Niedersachsen von Gülleanhänger überrollt und getötet

Lingen (AFP) - Eine 69-Jährige ist bei einem Unfall auf einer Viehweide in Niedersachsen von einem Gülleanhänger überrollt und getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag in Lingen mitteilte, unterstützte die Frau ihren Mann am Montag bei Arbeiten auf der Koppel. Dabei geriet sie aus ungeklärter Ursache unter den schweren Anhänger eines Traktors. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Laut Polizei ereignete sich das Unglück in Emlichheim. Die Frau hatte mit ihrem Ehemann auf einer Pferdekoppel gearbeitet. Dieser fuhr den Traktor mit dem angehängten Gülletank. Die 69-Jährige öffnete einen Zaun, damit ihr Mann durchfahren konnte. Dabei kam sie unter den Anhänger. Der genaue Hergang wird nun ermittelt. Eine Notfallseelsorgerin musste sich um die Verwandten kümmern.