Angetrunkener Mann muss sich nun mit Anzeige auseinandersetzen

70-Jähriger lädt Polizisten an der Wohnungstür zum Marihuana-Rauchen ein

Erfurt (AFP) - Ein angetrunkener 70-Jähriger hat in Erfurt an seiner Wohnungstür Polizisten Marihuana zum Rauchen angeboten. Die Beamten waren am Samstagmorgen wegen eines Streits zu der Wohnung ausgerückt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach längerem Klingeln öffnete der 70-Jährige die Tür und lud die Polizisten zum Rauchen ein - es sei wieder alles in Ordnung und ein vorheriger Streit vorbei.

© AFP

Die Beamten fragten den Wohnungsinhaber demnach an der Wohnungstür, ob er denn etwas zum Rauchen habe. Der verwirrt wirkende Mann verschwand daraufhin in seiner Wohnung und übergab den Ordnungshütern kurz darauf knapp zwei Gramm Marihuana. Nachdem die Polizisten auf dem Balkon des Manns auch noch ein gestohlenes Fahrrad fanden, muss sich der 70-Jährige nun mit gleich zwei Anzeigen auseinandersetzen.