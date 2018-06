55 Jahre altes Opfer schwer verletzt

70-Jähriger schießt auf Feuerwehrfest in Bayern Nachbarn nieder

Giebelstadt (AFP) - Während einer Traktorshow auf einem Feuerwehrfest in Giebelstadt in Unterfranken hat ein 70 Jahre alter Mann seinen Nachbarn niedergeschossen. Das 55 Jahre alte Opfer sei mit schweren Schussverletzungen im Oberkörperbereich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken Samstagabend in Würzburg mit. Nach einer Notoperation sei der Zustand zwar kritisch, aber nicht lebensbedrohlich.

Blaulicht der Polizei © AFP

Das Motiv der Schussabgabe sei noch völlig unklar. Die beiden Männer seien seit langem Nachbarn. Wie die Polizei mitteilte, gab der 70-Jährige während der Show aus naher Entfernung einen Schuss mit einem noch nicht näher benennbaren Gegenstand ab.

Der Angreifer sei dann vom Tatort geflohen und zurück zu seinem Wohnhaus gefahren; er sei mit Hilfe von Zeugenaussagen aber schnell identifiziert worden. Eine Dreiviertelstunde nach der Tat sei der mutmaßliche Schütze festgenommen worden, eine Polizistin sei bei dem Zugriff leicht verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Würzburg leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes ein.