Frau gerät in Mecklenburg-Vorpommern unter Wagen - Bauarbeiter bocken Auto auf

72-Jährige nach tragischem Autounfall auf Privatgrundstück gestorben

Neubrandenburg (AFP) - In Mecklenburg-Vorpommern ist eine 72-jährige Frau nach einem tragischen Autounfall auf ihrem Privatgrundstück gestorben. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag in Röbel von einem nicht ausreichend gesicherten Wagen auf ihrem Grundstück erfasst. Das Fahrzeug hatte sich zuvor auf abschüssigem Gelände in Bewegung gesetzt. Die 72-Jährige erlag später ihren Verletzungen in einem Krankenhaus in Neubrandenburg.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Frau wurde den Angaben zufolge einige Meter mitgeschleift, bevor das Auto zum Stehen kam. Durch die Hilferufe des Ehemanns wurden fünf Bauarbeiter auf das Unglück aufmerksam und eilten zu Hilfe. Den Männern gelang es, das Auto anzuheben, mit Europaletten zu stabilisieren und so die Last des Wagens von der Frau zu nehmen.

Die Feuerwehr konnte die schwer verletzte Frau schließlich unter dem Fahrzeug bergen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen, wo sie später ihren Verletzungen erlag.