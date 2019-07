Senior auf gleich drei Autobahnen in falscher Richtung unterwegs

72-jähriger Falschfahrer hält knappe Stunde lang NRW-Autobahnpolizei in Atem

Düsseldorf (AFP) - Lebensgefährliche Irrfahrt in Nordrhein-Westfalen: Ein 72-jähriger Falschfahrer ist am frühen Mittwochmorgen nacheinander auf drei Autobahnen unterwegs gewesen und hat dabei fast eine Stunde lang Autobahnpolizisten aus Köln und Düsseldorf in Atem gehalten. Der Mann fuhr laut Polizei von Jülich auf der falschen Spur zunächst über die A44, dann die A61 und zuletzt die A46 bis Neuss-West.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Fast zwei Dutzend Notrufe gingen bei verschiedenen Leitstellen der Polizei während der Irrfahrt ein. Letztlich konnten Polizisten den 72-Jährigen aus dem nordrhein-westfälischen Wipperfürth bei Neuss-West stoppen. "Sichtlich erleichtert stieg der 72-Jährige, so die Einsatzkräfte, in den Streifenwagen", hieß es im Polizeibericht.

Der Führerschein des Manns blieb auf der Wache, zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren gegen den Wipperfürther ein. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach ersten Erkenntnissen durch den Falschfahrer nicht konkret gefährdet.