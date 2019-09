Elektrischer Tretroller liegt auf Gehweg

75-Jährige stolpert in Berlin über E-Scooter und verletzt sich schwer

Berlin (AFP) - Eine 75-Jährige ist in Berlin über einen auf dem Gehweg liegenden E-Scooter gestolpert und hat sich schwer verletzt. Die Frau fiel auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen an den Armen zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der elektrische Tretroller lag demnach am Montagabend auf einem Bürgersteig in Berlin-Mitte.

E-Tretroller in Berlin © AFP

Beim Überqueren des Gehwegs stolperte die Frau. Die 75-Jährige musste wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.