Vermieter schlägt nach Rückkehr aus Urlaub Alarm - Beamte klettern durch Fenster

78-Jähriger aus dem Saarland liegt nach Sturz drei Tage hilflos in Wohnung

Sulzbach/Saar (AFP) - Im saarländischen Sulzbach hat ein 78-Jähriger nach einem Sturz anscheinend drei Tage lang hilflos in seiner Wohnung gelegen. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, schlug sein Vermieter Alarm, nachdem er aus einem dreiwöchigen Urlaub zurückkehrte. Demnach brannte in der Wohnung des Mieters Licht, dieser reagierte aber weder auf Klingeln noch Klopfen.

Ermittlungen nach Sturz in Hexenkessel bei Faschingsumzug © AFP

Der Vermieter besaß zwar einen Schlüssel. Er konnte die Tür aber nicht öffnen, da sie verschlossen war und von innen ein Schlüssel steckte. Daraufhin verständigte er am Sonntagnachmittag die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten sahen durch ein Fenster einen am Boden liegenden Menschen und kletterten durch ein offenes Fenster in die Wohnung.

Es handelte sich um den Mieter. Nach eigenen Angaben war der Mann gestürzt und lag seit drei Tagen dort, ohne essen zu können. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.