Behörden sichern Teknival trotz fehlender Genehmigung

8000 Menschen feiern illegale Techno-Party in Nordfrankreich

Lille (AFP) - Etwa 8000 Menschen haben am Samstag in Nordfrankreich eine illegale Techno-Party gefeiert. Der Rave im Rahmen des Festivals Teknival auf dem ehemaligen Nato-Stützpunkt Marigny sei von den Behörden nicht genehmigt worden, teilte der Präfekt des Departements Marne, Denis Conus, der Nachrichtenagentur AFP mit. Insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen habe es keine Abstimmung mit den Behörden gegeben, daher sei die Veranstaltung "eine illegale Demonstration".

Teknival-Teilnehmer in Marigny © AFP

Das Teknival soll den Angaben zufolge insgesamt vier Tage lang dauern. Die Teilnehmer waren seit dem späten Freitagabend in Marigny zusammengekommen. Die örtlichen Behörden stellten wegen der Veranstaltung zwei Verbotserlasse aus: Einer verbietet Lastkraftverkehr zum Transport von "Ton-Ausrüstung für eine nicht genehmigte festliche Musik-Versammlung", der andere richtet sich gegen "festliche Musik-Versammlungen" im Allgemeinen. Dennoch strömten tausende Menschen zusammen.

Die Behörden entsandten 60 Feuerwehrleute, 250 Gendarme sowie Zivilschutzkräfte, Ärzte und Sanitäter, um die Veranstaltung zu sichern. Bislang habe es keine Störung der öffentlichen Ordnung gegeben und weil die Veranstaltung außerhalb des Ortes entfernt stattfinde, litten die Einwohner nicht unter Lärmbelästigung. Allerdings seien sechs Festival-Besucher wegen Drogenkonsums und leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Präfektur weiter mit.

Auch in den Jahren 2001, 2003 und 2005 hatte es Rave-Partys in Marigny gegeben. Das Teknival, das jedes Mal an einem anderen, bis zuletzt geheim gehaltenen Ort organisiert wird, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen.