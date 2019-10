Rettungsfahrzeug prallte auf gerader Strecke gegen Baum

83-Jähriger bei Unfall mit Krankenwagen getötet

Berlin (AFP) - Auf der Fahrt mit dem Krankenwagen zu einem Krankenhaus ist ein 83-jähriger Mann am Mittwoch in der Nähe des nordrhein-westfälischen Waldbröl tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteiilte, erlitten zudem der 56-jährige Fahrer des Krankenwagens sowie seine 22-jährige Kollegin schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht.

Krankenwagen mit Blaulicht © AFP

Der aus dem Bereich Hennef kommende Krankenwagen war demnach auf dem Weg nach Waldbröl, als er auf der Bundesstraße 478 bei Nümbrecht auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der 83-jährige Patient starb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an.