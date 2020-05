Unglück in Grünanlage in Landau

84-Jähriger in Rheinland-Pfalz von herabstürzendem Ast getötet

Landau in der Pfalz (AFP) - Ein 84-Jähriger ist in Rheinland-Pfalz von einem herabstürzenden Ast getötet worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe sich der Ast am Montag in einer Grünanlage in Landau von einem Baum gelöst und sei auf den Fußgänger gestürzt, teilte die Polizei mit.

Der Mann starb trotz notärztlicher Hilfe noch am Unglücksort. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.