Wagen landet auf Dach in Hochwasser führendem Gewässer

84-Jähriger verunglückt in Baden-Württemberg bei Sturz mit Auto in Fluss

Pforzheim (AFP) - Nach dem Sturz mit seinem Auto in einen Fluss ist ein 84-Jähriger in Baden-Württemberg gestorben. Das teilte die Polizei in Pforzheim am Sonntagabend mit. Der Mann durchbrach am Sonntagmorgen in Bad Rippoldsau-Schapbach mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache ein Geländer und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe.

Das Auto kam auf dem Dach in der Wolfach zum Liegen. Der Fluss war zu dieser Zeit durch Hochwasser angeschwollen und etwa 1,20 Meter tief. Kirchgänger bemerkten kurze Zeit später das Loch im Geländer und bargen den bewusstlosen Fahrer aus dem Wagen. Der 84-Jährige wurde zunächst wiederbelebt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am Abend jedoch starb.