Sechs Monate nach Großbrand in Pariser Kathedrale

922 Millionen Euro Spenden für Wiederaufbau von Notre-Dame

Paris (AFP) - Sechs Monate nach dem Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame belaufen sich die Spenden und Spendenzusagen für ihren Wiederaufbau auf 922 Millionen Euro. 104.000 Euro seien bereits eingetroffen, sagte Kulturminister Franck Riester am Dienstag in Paris. Ob der Wiederaufbau allein mit den Spenden finanziert werden könne, sei aber noch unklar. Notfalls werde der Staat die restlichen Kosten übernehmen.

Arbeiter auf dem Balkon der Notre-Dame-Kathedrale © AFP

"Wir lassen Notre-Dame nicht im Stich", versprach Riester. Nach seinen Angaben beteiligten sich 350.000 Spender an der Spendenaktion für das Pariser Wahrzeichen.

Bei dem Brand im vergangenen April waren das Dach und der Spitzturm der weltberühmten gotischen Kathedrale zerstört worden. Auslöser des Brandes war Ermittlern zufolge vermutlich eine brennende Zigarette oder ein Kurzschluss. Zum Zeitpunkt des Brandes waren Bauarbeiten am Dach im Gang.