Jury würdigt Poesie von uruguayischer Autorin

95-jährige Dichterin Vitale erhält Cervantes-Preis

Madrid (AFP) - Mit 95 Jahren ist die uruguayische Dichterin Ida Vitale mit dem Cervantes-Preis ausgezeichnet worden, dem wichtigsten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt. Die Jury würdigte am Donnerstag Vitales Sprache als eine der "herausragendsten und anerkanntesten der modernen spanischen Poesie". Vitale habe als Dichterin, Intellektuelle, Kritikerin und Übersetzerin Großartiges geleistet.

Ida Vitale © AFP

Die Dichterin erhielt die Nachricht, als sie in ihrer Wohnung in Uruguays Hauptstadt Montevideo gerade begann, ihre Blumen zu gießen. Die Auszeichnung sei eine "Überraschung", "ungerechtfertigt" und ein "Übermaß an Großzügigkeit Spaniens", sagte die 95-Jährige, die mehr als 20 Gedichtbände veröffentlicht hat, der Nachrichtenagentur AFP.

Die 1923 geborene Vitale ist die letzte Vertreterin der Schriftstellergruppe "Generation 45", der zahlreiche bekannte uruguayische Autoren wie Juan Carlos Onetti und Mario Benedetti angehörten. Sie ist erst die fünfte Frau, die mit dem mit 125.000 Euro dotierten Cervantes-Preis geehrt wird.