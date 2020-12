Hoch betagte Seniorin überlebt Infektion symptomfrei

99-jährige Kroatin besiegt Coronavirus

Zagreb (AFP) - Eine 99-jährige Kroatin hat eine Coronavirus-Infektion überlebt. "Es ist vorbei, ich fühle mich jetzt gut", sagte Margareta Kranjcec der Zeitung Vecernji List. Die hoch betagte Seniorin wohnt in einem Altenheim in der Stadt Karlovac. Ende Oktober wurde sie nach einem positiven Corona-Test in ein Krankenhaus eingeliefert - nach drei Wochen wurde sie jedoch wieder entlassen.

Margareta Kranjcec, 99, hat das Coronavirus geschlagen © AFP

Gleich mehrere Bewohner ihres Heims hatten sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Kranjcec, die unter keinen ernsthaften Vorerkrankungen litt, zeigte jedoch keine Symptome, wie die Direktorin des Altenheims berichtete.

"Angesichts ihrer Gebrechlichkeit und ihres hohen Alters ist es wirklich erstaunlich, dass ihr das Coronavirus nichts anhaben konnte", sagte Stefica Ljubic Mlinac der Nachrichtenagentur AFP. Inmitten der Pandemie "ist das eine richtig gute Neuigkeit", fügte sie hinzu.

Kroatien hat mit seinen 4,2 Millionen Einwohner bisher knapp 140.000 Coronavirus-Infektionen registriert. Fast 2000 Menschen sind in dem Balkanstaat an dem Virus verstorben.