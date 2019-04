Maschine auf dem Weg nach Neu Delhi kehrt nach Frankfurt zurück

A380 der Lufthansa muss wegen Hydraulikproblems umkehren

Frankfurt/Main (AFP) - Wegen eines Hydraulikproblems hat ein Lufthansa-Airbus A380 auf dem Weg von Frankfurt nach Neu-Delhi umkehren müssen. Während des Flugs sei ein "technischer Defekt am Hydrauliksystem" festgestellt worden, teilte die Lufthansa am Dienstagabend mit. Lufthansa-Flug LH760, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Stunden in der Luft war und sich über dem Iran befand, sei deswegen nach Frankfurt zurückgekehrt.

Airbus A380 der Lufthansa © AFP

Dort landete die Maschine mit 246 Passagieren gegen 22.20 Uhr, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Wie in solchen Fällen üblich, rückte die Flughafenfeuerwehr aus.

Die Lufthansa betonte, die Flugfähigkeit und die Sicherheit an Bord der Maschine seien "zu keiner Zeit beeinträchtigt" gewesen. "Es wurde keine Luftnotlage erklärt." Nach Angaben von Lufthansa-Sprecher Jörg Waber wurden alle Passagiere für Mittwochnachmittag auf den Flug nach Neu Delhi umgebucht. Ein Großteil von ihnen wurde demnach in Hotels untergebracht, nur Transitpassagiere ohne Visum mussten die Nacht auf Feldbetten im Flughafen verbringen.

Der Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Mitte Februar gab der Flugzeugbauer Airbus bekannt, die Produktion der Maschine wegen fehlender Nachfrage einzustellen. Auch die Lufthansa wird nach Angaben des Sprechers sechs ihrer 14 Maschinen an Airbus veräußern. Es habe sich herausgestellt, dass sich eine derartig große Maschine nur auf sehr wenigen Strecken kommerziell betreiben lasse.