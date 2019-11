Sorge um Verkehrssicherheit - Bestimmte Typen bündeln Licht sehr stark

ADAC kritisiert einige Autoscheinwerfer als "unnötig stark"

München (AFP) - Einige Autoscheinwerfer blenden einer Untersuchung des ADAC zufolge "unnötig stark". Das teilte der Automobilklub am Donnerstag in München unter Verweis auf eigene Analysen mit. Bei LED-Frontscheinwerfern setzten Hersteller teils auf "Linsenprojektionssysteme", die den Lichtstrahl punktuell stark bündelten. Diese Helligkeit werde von anderen Autofahrern jedoch vielfach als "unangenehm empfunden" und bringe das Auge an seine Grenze. Das könne die Sicherheit gefährden.

Auto mit eingeschaltetem Scheinwerfer © AFP

Laut ADAC gäbe es andere technische Lösungen. So kann das LED-Licht über einen sogenannten Reflektor gelenkt und zu einem breiteren und weniger grellen Kegel geformt werden. Hersteller setzten aber gern auf Projektionssysteme, weil diese kompakter seien. Der Automobilklub forderte, "nicht das Design, sondern die Verkehrssicherheit in den Fokus zu stellen".