Reisewellen am Donnerstag und Montag besonders kritisch

ADAC rechnet mit vollen Autobahnen zum langen Osterwochenende

München (AFP) - Zum langen Osterwochenende erwartet der ADAC dichten Verkehr auf zahlreichen Fernstraßen in Deutschland und den Nachbarländern im Alpenraum. Die längsten Staus seien für Donnerstagnachmittag und Montagnachmittag während der Hin- und Rückreisewelle zu erwarten, teilte der Automobilklub am Montag in München mit.

Stau auf einer Autobahn © AFP

Auch am Karfreitag dürfte es auf den Autobahnen vormittags noch "lebhaft" zugehen. Am Ostersamstag und -sonntag seien diese dagegen erfahrungsgemäß weitgehend leer. Staugefahr herrscht laut ADAC auf diversen Verbindungen, etwa rund um die Großräume Berlin, Hamburg, Köln und München. Betroffen sind aber auch die großen Fernstrecken wie die A1, A7 und A9 oder die Verbindungen in Richtung Österreich.