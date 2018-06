Süden, Westen und Fernstraßen zu den Meeren besonders betroffen

ADAC warnt vor Staus in der Ferienzeit

München (AFP) - Ferienzeit ist Stauzeit auf den deutschen Autobahnen: Die zwölfwöchige Hauptreisezeit beginne am kommenden Wochenende mit dem Ferienstart in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland - lange Blechlawinen erwartet der Autoclub ADAC nach Angaben vom Montag zum Saisonauftakt aber noch nicht. Die Staugefahr sei vor allem in den Spitzenzeiten von Freitag bis Sonntag an den Nachmittagen am größten.

Stau an der deutsch-dänischen Grenze © AFP

Besonders belastet seien die Fernstraßen zu Nord- und Ostsee sowie Abschnitte der Autobahnen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 93 und 99. Auch die Tauern-, Brenner- und Gotthardrouten würden wie jedes Jahr zu Nadelöhren, ebenso die Fernstraßen Richtung Kroatien. Der ADAC wies darauf hin, dass in vielen anderen Ländern Verkehrsdelikte schärfer als in Deutschland geahndet werden.