AFP-Fotograf mit renommierten Journalistenpreis ausgezeichnet

Dubai (AFP) - Der AFP-Fotograf Ahmad Gharabli ist in Dubai mit einem renommierten Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Der 37-jährige Palästinenser aus Ost-Jerusalem erreichte am Mittwoch beim 17. Arab Journalism Award in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate in der Kategorie Foto den ersten Platz. Gharabli erhielt den Preis für seine Aufnahmen von Palästinenserdemonstrationen in Jerusalem. Er arbeitet seit 2006 für die Nachrichtenagentur AFP.

AFP-Fotograf Ahmad Gharabli © AFP

Der Preis wurde zum Abschluss des zweitägigen Forums arabischer Medien in Dubai verliehen. Bei der Veranstaltung diskutierten Vertreter traditioneller Medien sowie von Online-Medien vor allem über das Thema "Fake News". AFP-Chefredakteur Phil Chetwynd hob in seinem Beitrag die Bedeutung von Bildern und Videos für die Verbreitung von Informationen im digitalen Zeitalter hervor.