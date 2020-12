Knapp 65 Millionen Infektionen seit Beginn der Pandemie

AFP-Zählung: Weltweit mehr als 1,5 Millionen Corona-Todesfälle

Paris (AFP) - Weltweit sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Von den bis Donnerstagabend registrierten knapp 65 Millionen Ansteckungen endeten 1.500.038 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

Fußgängerzone in Dortmund © AFP

Die am schlimmsten betroffene Region ist Lateinamerika mit 452.263 Todesfällen, gefolgt von Europa mit 430.060 Corona-Toten. Zahlreiche Länder in Europa und in anderen Weltregionen kämpfen derzeit mit einer zweiten Infektionswelle.

Seit 24. November wurden im Durchschnitt täglich mehr als 10.000 neue Todesfälle verzeichnet - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitskrise war im Dezember vergangenen Jahres in China ausgebrochen.