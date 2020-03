Inzwischen 423 Ansteckungen und sieben Todesfälle in Frankreich

Abgeordneter der französischen Nationalversammlung mit Coronavirus infiziert

Paris (AFP) - Ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Parlamentarier befindet sich im Krankenhaus auf der Intensivstation, wie die Präsidentschaft der Parlamentskammer am Donnerstagabend bekanntgab. Den Namen des Abgeordneten nannte sie nicht. Die Kammerpräsidentschaft teilte lediglich mit, dass der Abgeordnete der konservativen Oppositionspartei Les Républicains (LR) angehört.

Benutzung eines Desinfektionsmittels im Frankreich © AFP

Auch ein Beschäftigter der Nationalversammlung wurde den Angaben zufolge positiv auf das Coronavirus getestet. Bei einem weiteren Angestellten der Kammer bestehe der Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Frankreich ist nach Italien und vor Deutschland das am stärksten von dem neuartigen Erreger betroffene Land in der EU. Nach Angaben der französischen Behörden vom Donnerstagabend gab es drei weitere Todesfälle und 138 neu bestätigte Infektionen. Dies war die bislang höchste Zahl verzeichneter Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Frankreich. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg auf sieben, die der Infizierten auf 423.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde der Pariser Marathon verschoben. Statt am 5. April soll der Lauf durch die Hauptstadt erst am 18. Oktober stattfinden, wie der Veranstalter ASO am Abend mitteilte. Für den Marathon sind 60.000 Teilnehmer angemeldet.