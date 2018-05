Erste Anklage gegen Weinstein vor New Yorker Gericht steht offenbar bevor

Acht Frauen werfen Hollywood-Star Morgan Freeman auf CNN sexuelle Belästigung vor

Los Angeles (AFP) - Die Enthüllungen sexueller Übergriffe halten Hollywood weiter in Atem: Nun wird auch US-Schauspieler Morgan Freeman von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Im US-Fernsehsender CNN berichteten am Donnerstag 16 Menschen, darunter acht mutmaßliche Opfer, über Fälle sexueller Belästigung durch den heute 79-Jährigen. Freeman entschuldigte sich. Unterdessen wurde erwartet, dass der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein sich am Freitag wegen Vergewaltigungs- und Belästigungsvorwürfen den Behörden stellt und erstmals angeklagt wird.

US-Schauspieler Morgan Freeman im Jahr 2017 © AFP

CNN berichtete, acht Frauen seien nach eigenen Angaben bei Dreharbeiten oder Werbetouren von Freeman belästigt worden. Geschildert wurde unter anderem der Fall einer jungen Produktionsassistentin, die nach eigenen Angaben im Sommer 2015 während der Dreharbeiten für die Bankräuber-Komödie "Abgang mit Stil" über mehrere Monate von Freeman belästigt wurde.

Die Produktionsassistentin warf Freeman vor, sie wiederholt berührt zu haben, seine Hand auf ihren unteren Rücken gelegt und sie dort unerlaubt gestreichelt zu haben. Zudem habe er oft Kommentare über ihr Äußeres gemacht.

Freeman, der nächste Woche 80 Jahre alt wird, habe mehrfach versucht, ihren Rock hochzuheben und sie gefragt, ob sie Unterwäsche trage. Als der Schauspieler Alan Arkin ihn aufgefordert habe, dies zu lassen, sei er "ausgeflippt" und "habe nicht gewusst, was er sagen sollte".

"Jeder, der mich kennt oder mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich niemanden absichtlich beleidigen oder jemanden wissentlich in Verlegenheit bringen würde", erklärte Freeman. "Ich entschuldige mich bei jedem, der sich unbehaglich oder nicht respektiert fühlte - das war nie meine Absicht."

Neben Freeman wurde in den vergangenen Monaten zahlreichen anderen Männern aus dem Filmgeschäft und anderen Branchen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die sogenannte #MeToo-Debatte wurde im Herbst vergangenen Jahres losgetreten, als mehrere Frauen dem Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung vorwarfen.

Nach den monatelangen Ermittlungen gegen ihn werde Weinstein sich am Freitag (Ortszeit) den New Yorker Behörden stellen, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Strafverfolger. Weinsteins Anwalt Ben Brafman, einer der erfolgreichsten Strafverteidiger der USA, wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Auch Staatsanwaltschaft und Polizei hüllten sich in Schweigen.

Die "New York Post" berichtete, Weinstein werde sich der Polizei stellen und dort voraussichtlich seine Fingerabdrücke abgeben und sich fotografieren lassen müssen. Danach werde er einem Gericht in Manhattan vorgeführt, wo er nach Experteneinschätzung voraussichtlich auf nicht schuldig plädieren werde. Es wäre die erste Anklage gegen den früheren Erfolgsproduzenten.

Laut "New York Times" wurde vorab vereinbart, dass Weinstein eine Million Dollar (853.000 Euro) als Kaution hinterlegt, sich elektronisch überwachen lässt und seinen Reisepass abgibt.

Mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars, werfen Weinstein vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Der 66-Jährige weist alle Vorwürfe zurück. Laut CNN soll er nun in New York offiziell beschuldigt werden, eine Frau vergewaltigt und eine weitere zum Oralsex gezwungen zu haben.

Laut "New York Daily News" geht es unter anderem um einen Fall 2004. Die damals aufstrebende Schauspielerin Lucia Evans wirft Weinstein vor, sie damals gezwungen zu haben, ihn oral zu befriedigen.

In der Vergangenheit hatte die New Yorker Polizei Ermittlungen wegen Evans' Vorwürfen bestätigt und außerdem mitgeteilt, dass gegen Weinstein wegen zwei mutmaßlicher Vergewaltigungen der Schauspielerin Paz de la Huerta 2010 Ende 2010 ermittelt werde.

Auch in Los Angeles und London laufen gegen Weinstein Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Weinstein, die auch Filmstars wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie erhoben, war Weinstein aus seiner Produktionsfirma entlassen worden.