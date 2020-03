Besatzungsmitglieder steckten sich offenbar bei Touristin aus Taiwan an

Ägypten bestätigt zwölf Coronavirus-Fälle auf Nil-Kreuzfahrtschiff

Kairo (AFP) - Ägypten hat zwölf Coronavirus-Fälle bei Besatzungsmitgliedern eines Nil-Kreuzfahrtschiffs festgestellt. Bei den Infizierten handele es sich um zwölf ägyptische Crewmitglieder, teilten das Gesundheitsministerium in Kairo und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag mit. Sie wurden demnach positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, zeigten während einer 14-tägigen Quarantäne aber keine Symptome.

Infiziert sind zwölf Besatzungsmitglieder eines Nil-Kreuzfahrtschiffs © AFP

Die Besatzungsmitglieder hatten sich den Angaben zufolge bei einer Touristin aus Taiwan angesteckt, die an einer Nil-Kreuzfahrt von Assuan nach Luxor teilgenommen hatte. Unklar blieb zunächst, wo sich die Frau angesteckt hatte und ob sie nach ihrer Ägypten-Reise nach Taiwan oder in ein anderes Land zurückkehrte. Andere Menschen, die Kontakt zu der Infizierten hatten, wurden den Angaben zufolge ebenfalls unter Quarantäne gestellt.

Ägypten hatte Mitte Februar eine erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet - es war der erste bestätigte Fall auf dem afrikanischen Kontinent. Der erste Infizierte in Ägypten war ein Chinese. Später hatte die Regierung in Kairo noch zwei weitere Infektionen vermeldet. Die WHO warnte, dass die afrikanischen Gesundheitssysteme nicht ausreichend für die Bekämpfung des Erregers gewappnet seien.