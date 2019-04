Enkelin ins Krankenhaus gebracht - Ursache für nächtliches Feuer zunächst unklar

Älteres Ehepaar bei Wohnhausbrand im nordrhein-westfälischen Windeck getötet

Siegburg (AFP) - Beim Brand eines Hauses im nordrhein-westfälischen Windeck ist in der Nacht zum Mittwoch ein älteres Ehepaar ums Leben gekommen. Der 87-jährige Ehemann wurde leblos in dem Wohnhaus gefunden, wie die Polizei in Siegburg mitteilte. Die Leiche der 86 Jahre alten Frau entdeckten Rettungskräfte erst Stunden nach Ausbruch des Feuers in dem Haus.

Feuerwehrleute am Brandort in Windeck © AFP

Die Enkelin des Ehepaares trafen Feuerwehr und Polizei beim Eintreffen am Brandort vor dem Haus an. Die 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar - Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.