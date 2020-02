Japaner war erst vor knapp zwei Wochen vom Guinness-Buch der Rekorde gekürt worden

Ältester Mann der Welt mit 112 Jahren gestorben

Tokio (AFP) - Der älteste Mann der Welt ist tot: Chitetsu Watanabe sei am Sonntag im Alter von 112 Jahren in seinem Pflegeheim in der Hafenstadt Niigata gestorben, teilte ein Behördenvertreter am Dienstag mit. Er war erst vor knapp zwei Wochen vom Guinness-Buch der Rekorde zum weltweit ältesten Mann erklärt worden.

Chitetsu Watanabe © AFP

Watanabe wurde am 5. März 1907 geboren. Als Grund für sein hohes Lebensalter gab der fünffache Vater während der Feier zu seinem Rekord an, "nie wütend zu werden und immer ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben".

Der japanischen Nachrichtenagentur Jiji zufolge ist nun Issaku Tomoe mit 110 Jahren der älteste Mann Japans - ob der Rekord auch weltweit gilt, war noch unklar. Der älteste lebende Mensch der Welt stammt ebenfalls aus Japan: die 117-jährige Kane Tanaka.

Japan gehört zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung. Auch der älteste Mann, der je gelebt hat, war ein Japaner: Jiroemon Kimura starb im Juni 2013 mit 116 Jahren.