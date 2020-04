3474 Ansteckungen und 24 Todesfälle bei Ärzten und Pflegepersonal

Ärzte: Bei medizinischem Personal der Türkei tausende Corona-Infektionen

Istanbul (AFP) - In der Türkei haben sich nach Angaben von Ärzten bereits tausende Mitglieder des medizinischen Personals mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Insgesamt 3474 Mitarbeiter im medizinischen und im Pflegedienst hätten sich infiziert, darunter 1307 Ärzte, erklärte der türkische Ärzte-Verband TTB am Mittwoch. 24 von ihnen seien gestorben.

Corona-Test in Istanbul © AFP

In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben bislang mehr als 95.000 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen, über 2200 der Infizierten starben. Fast die Hälfte der Infektionen wurde in der Metropole Istanbul registriert. Auch die Mehrheit des infizierten medizinischen Personals habe sich in der 16-Millionen-Einwohner-Stadt angesteckt, hieß es vom TTB.

Seit dem 11. April gelten für die 31 größten Städte der Türkei allgemeine Ausgangsbeschränkungen während der Wochenenden. Da dieser Donnerstag ein Feiertag in der Türkei ist, wurde die Regelung auf diesen Donnerstag und Freitag ausgedehnt. Generelle Ausgangssperren gelten in der Türkei schon seit einigen Wochen für Menschen, die chronisch krank, älter als 65 Jahre oder jünger als 20 Jahre alt sind.