Krankschreibung verstärkt eher Symptome vor allem bei Depressionen

Ärzteverband fordert bei psychischer Belastung Möglichkeit zur Arbeitsminderung

Erfurt (AFP) - Psychisch belastete Arbeitnehmer sollen nach dem Willen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Möglichkeit bekommen, für eine begrenzte Zeit weniger zu arbeiten. Dazu müsse die gesetzliche Grundlage für eine ärztliche Bescheinigung zur vorübergehenden "Arbeitsminderung" geschaffen werden, heißt es in einem Beschluss der 133. Hauptversammlung des Marburger Bundes am Sonntag in Erfurt. Zur Begründung hieß es, eine Krankschreibung verstärke in vielen Fällen eher die Symptome.

Krankschreibung kann bei Depressionen Symptome verstärken © AFP

"Speziell bei psychischen Störungen, insbesondere Depressionen, gibt es wiederholt das Problem, dass eine Krankschreibung eher zu einer Verstärkung der Symptomatik führt und bezüglich der Heilung kontraproduktiv ist", heißt es in dem Beschluss. Oft komme auch die Angst um den Arbeitsplatz dazu. Durch eine ärztlich attestierte Arbeitsminderung bleibe hingegen die Tagesstruktur und der soziale Kontakt erhalten.

Psychische Erkrankungen sind nach Muskel-Skelett-Erkrankungen der zweithäufigste Grund für Fehltage.