Äthiopien gedenkt der Opfer des Flugzeugabsturzes vor einem Jahr

Addis Abeba (AFP) - Genau ein Jahr nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX mit 157 Toten in Äthiopien wollen die Hinterbliebenen am Dienstag der Opfer gedenken. Die Zeremonie ist am Unglücksort südöstlich der Hauptstadt Addis Abeba geplant. Die Maschine der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines war am 10. März 2019 kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben.

Absturzstelle in Äthiopien © AFP

Nach dem Absturz war ein weltweites Flugverbot für Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX verhängt worden. Wenige Monate zuvor war bereits eine solche Boeing vor der indonesischen Insel Java abgestürzt, alle 189 Insassen starben. Ermittler vermuten, dass beide Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt. Eine äthiopische Untersuchungskommission befand zudem am Montag, dass die Ausbildung der Piloten für den neuen Flugzeugtyp durch Boeing nicht ausreichend gewesen sei.