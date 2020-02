Flüchtling fand wertvolles Stück in zurückgelassenem Koffer

Äthiopische Krone kehrt nach 20 Jahren im niederländischen Exil heim

Addis Abeba (AFP) - Nach mehr als 20 Jahren im niederländischen Exil ist eine wertvolle äthiopische Krone in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Übergabe der Preziose fand am Donnerstag im Beisein von Ministerpräsident Aiby Ahmed und der niederländischen Außenhandelsministerin Sigrid Kaag in der Hauptstadt Addis Abeba statt, wo sie künftig im Nationalmuseum gezeigt wird.

Sirak Asfaw und Kunstdetektiv Brand © AFP

Der in den 70er Jahren in die Niederlande geflüchtete Äthiopier Sirak Asfaw hatte das wertvolle Stück 1998 in einem Koffer entdeckt, den ein Besucher in seiner Wohnung zurückgelassen hatte. Sirak ging zwar davon aus, dass die vergoldete Krone gestohlen war, fürchtete jedoch angesichts der damaligen politischen Lage in Äthiopien ihr erneutes Verschwinden, falls er sie zurückgeben würde und bewahrte sie jahrelang in seiner Wohnung auf. Erst nach dem Amtsantritt von Abiy 2018 hielt er die Lage für ausreichend sicher.

Sirak kontaktierte den niederländischen Kunstdetektiv Arthur Brand, der die niederländische Regierung über den Fall informierte. Diese organisierte schließlich die Rückgabe der mit Abbildungen von Jesus und den zwölf Aposteln verzierten Krone nach Äthiopien.