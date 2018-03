Insgesamt 64 Tote bei Brand in sibirischer Stadt Kemerowo

Agentur: 41 Kinder unter den Opfern des Feuers in russischem Einkaufszentrum

Moskau (AFP) - Unter den 64 Todesopfern des Feuers in einem russischen Einkaufszentrum sind einem Medienbericht zufolge 41 Kinder. Die Namen von 41 Kindern stünden auf der Liste der Toten, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Dienstag einen Vertreter der regionalen Rettungsdienste. Zuvor war von mindestens neun getöteten Kindern bei dem Unglück in der sibirischen Stadt Kemerowo die Rede gewesen.

Menschen in Kemerowo gedenken der Toten © AFP

Das Feuer war Ermittlungen zufolge am Sonntagnachmittag in einem Kinosaal in der obersten Etage des Einkaufszentrums ausgebrochen. Es erfasste in der Folge mehr als tausend Quadratmeter des dreistöckigen Gebäudes. Russlands Präsident Wladimir Putin besuchte am Dienstag den Unglücksort. Er machte "kriminelle Nachlässigkeit" für das Unglück verantwortlich. In der Region Kemerowo begann unterdessen eine dreitägige Staatstrauer.