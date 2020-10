Opfer verliert Stück eines Zahns - Mann wollte Attest nicht vorzeigen

Aggressiver Kunde ohne Maske schlägt Mitarbeiter in bayerischem Einkaufszentrum

Nürnberg (AFP) - Ein aggressiver Kunde ohne Schutzmaske hat einen Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts eines Einkaufszentrums im bayerischen Zirndorf durch einen Schlag ins Gesicht verletzt. Beim Angegriffenen sei ein Stück eines Zahns abgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag in Nürnberg mit. Demnach hatte der 41-jährige Kunde einen Supermarkt in dem Einkaufszentrum ohne vorgeschriebene Maske betreten und war vom Personal darauf angesprochen worden.

Blaulicht © AFP

Dabei erklärte der Mann laut Polizei, ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht zu haben. Er weigerte sich aber, dieses vorzuzeigen. Nach der Verständigung des Sicherheitspersonals setzte sich die Diskussion fort, der 41-Jährige blieb weiter uneinsichtig. Als ihn zwei Sicherheitsleute aufforderten, das Einkaufszentrum zu verlassen, wurde er aggressiv und schlug zu.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann. Wie die Beamten mitteilten, hatte dieser das entsprechende Attest dabei. Den Einsatzkräften der Polizei habe er das Dokument später "bereitwillig" gezeigt. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz muss er deshalb auch nicht befürchten.