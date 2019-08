Künstler kritisiert westliche Reaktion auf Chinas Umgang mit Hongkong-Protesten

Ai Weiwei: Deutschland ist keine offene Gesellschaft

Berlin (AFP) - Der chinesische Künstler Ai Weiwei hält Deutschland nicht für eine offene Gesellschaft. "Es ist eine Gesellschaft, die offen sein möchte, aber vor allem sich selbst beschützt", sagte Ai Weiwei der Zeitung "Die Welt" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Die deutsche Kultur sei so stark, dass sie nicht wirklich andere Ideen und Argumente akzeptiere, betonte der im Berliner Exil lebende Künstler, der seinen Abschied aus Deutschland angekündigt hatte.

Ai Weiwei vor dem Gerichtsgebäude in Glostrup © AFP

Ai Weiwei kritisierte auch die Reaktionen des Westens auf den Umgang Chinas mit der Protestbewegung in Hongkong. "Deutschland pflegt stärkere Beziehungen zu China als jemals zuvor, die Zukunft der deutschen Industrie hängt völlig von China ab." Alle westlichen Politiker, alle westlichen Geschäftsleute wüssten genau, was vorgehe, aber sie schwiegen zu den Vorgängen. "Wer will schon die großen Geschäfte verlieren, die winken?", fragte Ai Weiwei.