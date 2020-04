Regierung erwartet Höhepunkt der Infektionswelle in knapp zwei Wochen

Alle 20 Millionen Einwohner von Mexiko-Stadt müssen ab Montag Masken tragen

Mexiko-Stadt (AFP) - Im Kampf gegen das Coronavirus sollen alle rund 20 Millionen Einwohner von Mexiko-Stadt ab Montag in der Öffentlichkeit Masken tragen. Dies kündigte am Sonntag Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum auf einer Pressekonferenz an. "Es gibt viele Menschen, die infiziert sein können, aber keine Symptome zeigen", begründete sie den Schritt. "Deshalb ist es wichtig, den Mund zu bedecken."

Nationalgarde vor einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt © AFP

Sheinbaum zufolge soll die Nichteinhaltung der Regel nicht mit Strafen geahndet werden. Sie forderte aber alle Einwohner der Metropole auf, ihrer Anordnung nachzukommen.

In Mexiko wurden offiziellen Angaben zufolge bisher knapp 14.000 Corona-Infektionen registriert, mehr als 1300 Menschen starben. Die Regierung geht davon aus, dass der Höhepunkt der Infektionswelle zwischen dem 8. und 10. Mai erreicht wird.