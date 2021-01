Karte von 1952 zeigt Spieler-Legende Mickey Mantle

Alte Baseball-Sammelkarte für 5,2 Millionen Dollar versteigert

New York (AFP) - Eine Baseball-Sammelkarte aus dem Jahr 1952 ist in den USA für 5,2 Millionen Dollar (knapp 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Dies sei ein weltweiter Rekorderlös, teilte das Auktionshaus PWCC Marketplace am Donnerstag (Ortszeit) mit. Glücklicher neuer Besitzer der Sammelkarte, die Spieler-Legende Mickey Mantle zeigt, sei der Schauspieler und Geschäftsmann Rob Gough.

Baseball-Sammelkarten © AFP

Die Auktion schreibt einen seit einigen Jahren in den USA zu beobachtenden Trend fort. Alte Baseball-Karten werden dort als Sammelobjekt immer beliebter. Allein über das vergangene Jahr seien die Preise dafür im Schnitt "um das Zwei- bis Dreifache" gestiegen, sagte Chris Callahan von PWCC Marketplace der Nachrichtenagentur AFP. Baseball-Sammelkarten gibt es in den USA seit Ende des 19. Jahrhunderts.