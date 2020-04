Auftritt von italienischem Startenor wird im Internet übertragen

Andrea Bocelli gibt Oster-Konzert im menschenleeren Mailänder Dom

Mailand (AFP) - Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli wird am Ostersonntag ein Konzert im menschenleeren Mailänder Dom geben. Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala sagte am Dienstag in seiner täglichen Facebook-Botschaft, Bocelli werde mitten in der Coronavirus-Krise "für die ganze Welt" geistliche Musikstücke singen. Das Konzert ohne Publikum wird laut der Zeitung "Corriere della Sera" auf der Internet-Plattform YouTube übertragen.

Andrea Bocelli singt im Mailänder Dom © AFP

Bocelli sagte der Zeitung, er betrachte den Auftritt in der gotischen Kathedrale nicht als Konzert, "sondern als Gelegenheit, zusammen zu beten". "Wir werden unsere ganze Energie darauf konzentrieren, dieser wunderbaren Stadt Mut und Zuversicht zu geben", sagte der Sänger. Er wolle angesichts der "schmerzhaften, tragischen und verunsichernden" Erfahrungen in der Pandemie "für Mailand und die ganze Welt" beten.

Mailand ist die Hauptstadt der norditalienischen Region Lombardei, die innerhalb Italiens am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist. In der Region sind schon mehr als 9000 Menschen gestorben. In ganz Italien werden an Ostern die Kirchen geschlossen sein, auch die traditionellen Osterfeierlichkeiten im Vatikan werden wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr nur im Internet übertragen.