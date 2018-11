Von dem berühmten niederländischen Maler gibt es nur eine Aufnahme

Angebliches Foto von Vincent van Gogh zeigt seinen Bruder Theo

Amsterdam (AFP) - Ein Foto, das bislang zu den beiden einzigen Aufnahmen von Vincent van Gogh zählte, zeigt in Wirklichkeit seinen Bruder Theo. Das teilte das Van Gogh Museum am Donnerstag in Amsterdam mit. Lange Zeit waren Experten davon ausgegangen, das Schwarz-Weiß-Porträt zeige den niederländischen Maler Vincent als 13-jährigen Jungen.

Das Foto zeigt Theo und nicht Vincent van Gogh. © AFP

Nachdem jedoch einige Zweifel an der Identität des Jungen mit dem wuscheligen Haar laut geworden waren, gab das Van Gogh Museum eine umfassende Untersuchung in Auftrag. Diese kam nun zu dem Schluss, dass es sich in Wahrheit um Vincents jüngeren Bruder Theo handelt, der auf dem Foto 15 Jahre alt war. Die beiden Brüder sahen sich ähnlich, doch hatte Theo laut dem Museum feinere Gesichtszüge und hellere Augen.

Vincent van Gogh hatte 1890 im Alter von 37 Jahren nach einem turbulenten Leben Suizid begangen. Mit seinem Bruder Theo, einem Kunsthändler, der ihn finanziell und auch emotional unterstützte und stabilisierte, unterhielt er eine ausführliche Korrespondenz über seine Kunst und sein Leben. Nach seinem Tod hinterließ er viele Selbstporträts in Ölfarbe - fotografieren aber ließ er sich nicht. Die einzige tatsächliche Aufnahme zeigt ihn als 19-Jährigen.

Das Foto des angeblich 13-jährigen Vincent wurde erstmals 1957 auf einer von einem belgischen Forscher organisierten Ausstellung gezeigt. Der Katalog weist es ausdrücklich als "Porträt von Vincent van Gogh (circa 1886)" aus. Doch in jüngster Zeit wuchsen die Zweifel, daraufhin veranlasste das Amsterdamer Museum genauere Nachforschungen.

"Mit dieser Entdeckung haben wir eine Illusion weniger und dafür ein Porträt von Theo mehr", sagte Museumsdirektor Axel Rutger. "Als ich hörte, dass dies höchstwahrscheinlich ein Foto meines Urgroßvaters ist, war ich überrascht", sagte Theos Urenkel Willem van Gogh, ein Berater des Museum-Vorstands. "Aber ich freue mich, dass dieses Rätsel gelöst ist."