70 von 130 Bewohnern infiziert

Angehöriger: Allein 15 Corona-Tote in einem spanischen Altenheim

Madrid (AFP) - In einem spanischen Altenheim sind nach Angaben eines Angehörigen allein 15 Bewohner an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das Seniorenheim Monte Hermoso habe ihn darüber informiert, dass 70 der 130 Bewohner mit dem Virus infiziert und 15 Bewohner gestorben seien, sagte Mariano Martínez aus Madrid am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Reporter vor dem Altenheim Monte Hermoso © AFP

Martínez war zu dem Heim gegangen, um sich nach seiner alzheimerkranken 91 Jahre alten Mutter zu erkundigen. Diese sei nach Angaben des Heims fieberfrei und wohlauf.

Die Gesundheitsbehörden bestätigten den Bericht des Angehörigen zunächst nicht. Die Tageszeitung "El País" berichtete von mindestens 19 Corona-Todesopfern in dem Altenheim. Madrid ist die am stärksten von dem Virus betroffene Region Spaniens. Dort wurden fast die Hälfte der landesweit rund 11.200 Infektionen und 70 Prozent der Todesfälle registriert - bis Dienstag starben in Spanien 491 Menschen an den Folgen des Virus, 355 davon in Madrid.