Hollywoodstar hält Rede vor der UN-Vollversammlung

Angelina Jolie setzt sich für stärkeres US-Engagement in der Welt ein

Vereinte Nationen (AFP) - Hollywoodstar Angelina Jolie hat einen Auftritt auf großer politischer Bühne hingelegt. In einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York sprach sich die Schauspielerin am Freitag in deutlicher Abgrenzung zu US-Präsident Donald Trump für ein größeres Engagement der USA in der Welt aus. Sie sei eine "Patriotin", glaube aber auch "an ein Amerika, das Teil einer internationalen Gemeinschaft ist", sagte Jolie.

Angelina Jolie bei den Vereinten Nationen © AFP

Sie warb dafür, durch die Zusammenarbeit von Ländern das Risiko von Konflikten zu senken. Es sei im Interesse aller, wenn die UNO "wirkungsvoll gestaltet, näher an das Leben der Bürger gebracht und niemals zu falschen Zwecken missbraucht" werde, betonte Jolie, die Sonderbotschafterin für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) ist.

Trump hat die US-Mittel für die Vereinten Nationen dagegen gekürzt und steht mit seiner Politik für Nationalismus und Abschottung.