Sonderbotschafterin des UNHCR besucht erneut Flüchtlingslager

Angelina Jolie wirbt im Nordirak für mehr Konfliktprävention in Krisengebieten

Erbil (AFP) - Hollywood-Star Angelina Jolie hat beim Besuch eines Flüchtlingslagers im Nordirak für eine stärkere Konfliktprävention geworben. Anlässlich des bevorstehenden Weltflüchtlingstages am Mittwoch äußerte die Schauspielerin am Sonntag die Hoffnung auf die "Kraft für eine neue Ära der Konfliktprävention und der Verringerung der Instabilität". Dies sei besser als immer nur die Folgen von Konflikten bewältigen zu müssen, sagte die Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR.

Jolie trifft Iraker in der zerstörten Stadt Mossul © AFP

Es war bereits Jolies dritter Besuch in dem Flüchtlingslager Domis im nordirakischen Kurdengebiet nach 2012 und 2016. In dem seit 2011 bestehenden Lager leben 40.000 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge.

Die Sonderbotschafterin beklagte die zu geringen Geldzahlungen der internationalen Gemeinschaft an das UNHCR. "Wenn es nicht einmal ein Minimum an Hilfe gibt, können die Flüchtlingsfamilien keine angemessene medizinische Behandlung bekommen, werden Frauen und Mädchen hilflos drohender sexueller Gewalt ausgesetzt, können viele Kinder nicht zur Schule gehen und wir vergeuden die Chance, in Flüchtlinge zu investieren, damit sie sich qualifizieren und so ihrer Familie helfen können", sagte Jolie.

Am Samstag besuchte Jolie die irakische Stadt Mossul, ehemalige Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Sie besichtigte die weitgehend zerstörte Altstadt, traf Vertriebene und führte Gespräche über den Wiederaufbau. "Das sind die schlimmsten Zerstörungen, die ich gesehen habe, seitdem ich mit dem UNHCR zusammenarbeite. Die Menschen haben alles verloren, ihre Häuser wurden zerstört, sie sind bettelarm", sagte sie.