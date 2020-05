Wagen an Fahrbahnrand gefahren und eingeschlafen - Polizisten wecken 27-Jährigen

Angetrunkener Autofahrer macht Nickerchen in Autobahnabfahrt bei Hannover

Hannover (AFP) - Ausgerechnet eine Autobahnabfahrt hat sich ein angetrunkener Autofahrer in Niedersachsen für ein Nickerchen ausgesucht. Polizisten weckten den 27-Jährigen nach einem Hinweis eines Zeugen, wie die Beamten am Montag in Hannover mitteilten. Demnach hatte er sein Auto in einer Ausfahrt der A2 an den rechten Fahrbahnrand gefahren und war eingeschlafen. Ein Atemalkoholtest ergab rund ein Promille.

Blaulicht © AFP

Seinen Führerschein musste der Mann abgeben, gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagabend bei Garbsen im Großraum Hannover. Ein Zeuge bemerkte das Auto in der Ausfahrt und alarmierte die Polizei.