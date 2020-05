Polizei spricht von vorbereiteter Aktion

Angreifer attackieren in Hessen Rettungskräfte mit Steinen

Offenbach (AFP) - Angreifer haben in Hessen Polizeibeamte und Feuerwehrleute mit Steinen attackiert. Die Rettungskräfte wurden in der Nacht zum Freitag zu einem Feuer in Dietzenbach gerufen, wo offensichtlich ein Bagger und Mülltonnen in Brand gesteckt wurden, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Die Beamten und die Feuerwehrleute seien massiv mit Steinen beworfen worden.

Polizeiwagen © AFP

Die Polizei forderte daraufhin weitere Unterstützung und auch einen Polizeihubschrauber an. Sie geht von einer vorbereiteten Aktion aus, denn vor Ort hätten sich die Angreifer zuvor Steinhaufen zurechtgelegt. Mehrere Einsatzfahrzeuge wurden demnach beschädigt. Über verletzte Einsatzkräfte war zunächst nichts bekannt.

Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. Zwei davon störten den Einsatz und ignorierten einen Platzverweis, der Dritte war mutmaßlich an den Steinewürfen beteiligt. Den Sachschaden schätzte die Polizei vorläufig auf mindestens 150.000 Euro.