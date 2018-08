50-Jähriger fuhr mit Auto auf Ehefrau und deren Kinder zu

Angreifer aus Fall Nivel von 1998 in neuem Prozess wegen Nötigung verurteilt

Essen (AFP) - Fast 20 Jahre nach der Verurteilung eines Deutschen wegen des Angriffs auf einen französischen Polizisten während der Fußballweltmeisterschaft 1998 ist der Mann in einem neuerlichen Prozess wegen Nötigung verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Essen verhängten einem Sprecher zufolge gegen ihn am Dienstag eine Bewährungsstrafe von neun Monaten.

Gerichtsgebäude in Essen © AFP

Der 50-Jährige war im November 2016 an einer Bushaltestelle im nordrhein-westfälischen Bottrop mit einem Auto auf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau und deren Töchter zugefahren. Hintergrund war der Anklageschrift zufolge anscheinend ein Trennungskonflikt.

Angeklagt war er wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Dem folgten die Richter aber nicht. Sie verurteilten ihn wegen Nötigung, weil er damals in bedrohlicher Weise auf die wartenden Menschen zu fuhr.

Der 50-Jährige gehörte zu einer Gruppe deutscher Hooligans, die das Landgericht Essen im November 1999 wegen der Attacke auf den französischen Gendarmen Daniel Nivel zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt hatte. Die Gruppe hatte Nivel am Rande eines WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft 1998 attackiert und fast getötet.

Das Essener Landgericht sprach den damals 31-Jährigen wegen des brutalen Angriffs einer gefährlichen Körperverletzung schuldig. Drei weitere deutsche Hooligans erhielten damals in demselben Prozess Gefängnisstrafen von zehn, sechs und dreieinhalb Jahren.

Ein weiterer Prozess um den Überfall auf Nivel fand in Frankreich statt: Im Mai 2001 verurteilte ein Gericht der nordfranzösischen Stadt Saint-Omer einen Angeklagten aus Deutschland zu fünf Jahren Haft. Ebenfalls im Zusammenhang mit dem Verbrechen an Nivel verhängte das Landgericht Bochum 2003 gegen einen Angeklagten aus der Hooliganszene eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten.

Nivel war am Rande des WM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Jugoslawien in Lens am 21. Juni 1998 von deutschen Hooligans außerhalb des Stadions mit Tritten und Schlägen misshandelt worden und an seinen Verletzungen fast gestorben. Nach mehreren Wochen im Koma zwischen Leben und Tod überlebte der heute 63-jährige Familienvater mit schweren Behinderungen.