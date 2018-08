Polizei schießt Verdächtigen nieder - Teile des Bahnhofs gesperrt

Angreifer verletzt zwei Menschen an Amsterdams Hauptbahnhof mit Messer

Den Haag (AFP) - Ein Angreifer hat am Freitag zwei Menschen am Amsterdamer Hauptbahnhof mit einem Messer verletzt. Die Polizei habe einen Verdächtigen niedergeschossen und verletzt, teilte sie im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Verletzten seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Absperrung am Amsterdamer Hauptbahnhof © AFP

Zu den Hintergründen des Angriffs war zunächst nichts bekannt. Die Polizei sprach lediglich von einem "Stichwaffenvorfall". Es werde allen Spuren nachgegangen.

Zwei Bahnsteige seien für den Polizeieinsatz gesperrt worden, hieß es weiter. Der Straßenbahnverkehr von der Haltestelle vor dem Bahnhofsgebäude sei unterbrochen. Das Gebäude liegt im Norden der Amsterdamer Innenstadt. Rund 250.000 Passagiere nutzen den Bahnhof täglich.