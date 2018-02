Mann fuhr Touristen über kilometerlange Umwege zum Flughafen

Ankläger fordern bis zu zehn Jahre Haft für betrügerischen Taxifahrer in Istanbul

Istanbul (AFP) - Weil er einen Touristen absichtlich über kilometerlange Umwege zum Flughafen gefahren haben soll, soll ein betrügerischer Taxifahrer in Istanbul nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für bis zu zehn Jahre ins Gefängnis. Dem Fahrer wird vorgeworfen, den saudiarabischen Touristen unter anderem von der asiatischen Seite des Bosporus zur europäischen Seite und wieder zurück gefahren zu haben, wie der Fernsehsender TRT Haber am Mittwoch berichtete.

Die Fahrt führte über den Bosporus und wieder zurück © AFP

Wegen der Umwege verpasste der Tourist seinen Flug und zeigte den Taxifahrer an. Die Staatsanwaltschaft klagte den Fahrer am Mittwoch wegen schweren Betrugs und Vertrauensbruchs an und fordert zwischen drei und zehn Jahre Haft.